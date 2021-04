SASSUOLO-SAMPDORIA

Dopo il successo di Milano contro il Milan, i neroverdi di De Zerbi scendono in campo nell’anticipo serale della 33a giornata di Serie A. A Reggio Emilia arriva una Samp quasi salva.

PRIMO TEMPO

Inizia subito bene la Sampdoria ed al 12′ sfiora il vantaggio, tiro di Ketia che diventa un assist per Jankto in scivolata nei pressi del secondo palo colpisce il legno. Al 15’15’ Primo squillo Sassuolo! Traorè si inserisce in area e scarica il destro piazzato, il suo rasoterra termina di poco a lato. Al 26′ i neroverdi passano in vantaggio con Traorè ma la posizione del centrocampista era in fuorigioco. All’intervallo è 0-0.

TABELLINO

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Chiriches, Marlon, Ferrari; Kyriakopoulos, Traore, Locatelli, Lopez, Toljan; Berardi, Defrel. All.: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Auhan, Rogerio, Boga, Peluso, Obiang, Muldur, Karamoko, Samele, Oddei, Bourabia.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Keita. All.: Ranieri.

A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ekdal, Verre, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli, Ferrari, Leris.

STADIO: Mapei Stadium, Reggio Emili.

ARBITRI: Gariglio, Giallatini – Vono, IV: Mariani, VAR: Di Paolo, AVAR: Costanzo.



RETI:

NOTE: Ammonito

Rec.+1.

A cura di Antonio Bisesti