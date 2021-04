Serie A, Parma/Crotone 3-4, le ultime della classe regalano una pioggia di gol

Partita ricca di gol ed emozioni al Tardini di Parma. Lo scontro salvezza di questa giornata, tra la squadra ducale ed il Crotone è un susseguirsi di emozioni. Difficile, in un campionato fortemente tattico come quello italiano, vedere un match con addirittura 7 reti. La partita tra le ultime della classe se la aggiudica la squadra calabrese che tiene ancora accesa una flebile fiammella, ingoiando nel vortice, in maniera ancor più netta, anche gli avversari odierni, infatti, il Parma penultimo, è ora a soli due punti dal Crotone (ultimo).

Parma – Crotone 3-4 [14′ Magallan (C), 29′ Hernani (P), 42′ e 69′ rig. Simy (C), 46′ Ounas (C), 49′ Gervinho (P), 54′ Mihaila (P)]

PARMA (4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx (75′ Valenti), Bani (46′ Osorio), Pezzella; Hernani (75′ Grassi), Brugman, Kurtic (46′ Pellè); Man (20′ Gervinho), Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Molina, Messias (83′ Benali), Cigarini (67′ Eduardo Henrique), Zanellato, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

Ammoniti: Brugman (P), Messias (C), Cornelius (P), Grassi (P), Eduardo Henrique (C)