PRIMAVERA 1 – Il derby della Capitale termina in parità, netto successo esterno dell’Empoli

Tra ieri e oggi sono scese in campo le squadre per il campionato Primavera e spiccava il derby della Capitale Roma-Lazio. Il risultato finale è 1-1. Per il resto successo casalingo dell’Inter per 2-0 contro il Cagliari, mentre netta vittoria dell’Empoli per 0-4 a Firenze. Ecco i risultati.

Ascoli-Spal 0-1

Inter-Cagliari 2-0

Roma-Lazio 1-1

Bologna-Genoa 0-0

Fiorentina-Empoli 0-4

La Redazione