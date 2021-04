Paolo Del Genio, giornalista: “Il Napoli è una squadra che va fatta giocare…”

A Radio Kiss Kiss, il giornalista Paolo Del Genio:

“La qualità principale del Napoli è il sapersi passare la palla negli spazi stretti. Per poi aprire alla verticalizzazione. Quando riesce a giocare così, con fiducia e senza fare troppe considerazioni prudenziali di carattere tattico, produce davvero tanto. Poi, se trova le serate giuste, come stasera, che quando si calcia in porta si trovano gli incroci dei pali, allora vengono fuori partite spettacolari. Questo è il Napoli. E questo sta capendo sempre più Gattuso. A volte lo capisce un po’ di più. Ed a volte un po’ meno. Anche per l’anno prossimo se l’organico sarà questo, il Napoli è una squadra che va fatta giocare. Considerando che il limite dell’attenzione della fase difensiva ci sarà sempre, allora bisogna liberare le qualità tecniche degli azzurri“.

