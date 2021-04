Novellino parla di una condizione favorevole al Napoli

L’aspetto che in questo momento potrebbe rappresentare un vantaggio per il Napoli è rappresentato dalla condizione psico-fisica ottimale che sta attraversando la squadra azzurra come ampiamente dimostrato nella sfida vinta nettamente conto la Lazio per 5-2. Gli azzurri stanno bene di testa e di gambe, da quando Gattuso ha recuperato tutti gli infortunati la squadra ha cambiato passo ed è diventata di nuovo irresistibile: nel girone di ritorno il Napoli ha conquistato 29 punti con nove vittorie, due pareggi e una sconfitta (lo stesso numero di punti dell’Atalanta) e solo l’Inter con 35 punti ha fatto meglio. «Si vede che la squadra adesso ha uno stato d’animo sereno, gli azzurri hanno ritrovato piena consapevolezza delle proprie qualità. Il Napoli è una squadra forte che è stata frenata dai tanti infortuni, ora sta di nuovo molto bene anche da un punto di vista atletico», dice Novellino.

R. Ventre (Il Mattino)