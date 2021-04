Novellino: “Napoli più forte dell’Atalanta, spiego perchè”

Ringhio con il recupero degli infortunati ha riportato il Napoli sui livelli alti di inizio stagione: la squadra subisce poco, crea tanto e segna tantissimo con la qualità degli attaccanti. La squadra azzurra con 71 gol, insieme all’Inter, è la squadra al secondo posto in serie A come numero di gol realizzati alle spalle dell’Atalanta che è a quota 73. «Gattuso ha grandissimi meriti, è riuscito a superare il periodo di difficoltà legato ai tanti infortuni e sta ottenendo i risultati, può essere il valore aggiunto in questa volata Champions. E l’altro può essere l’attacco, la vera arma in più con le tante soluzioni offensive. Osimhen è rientrato e sta dimostrando il suo valore, Mertens è una garanzia», spiega Novellino che indica nell’Atalanta l’avversaria più pericolosa. «Gioca bene, credo sia la squadra di Gasperini l’avversaria maggiormente da temere, ma il Napoli ha un organico più forte. Secondo me a rischiare di più è il Milan che sta facendo un po’ fatica sotto l’aspetto mentale e senza Ibrahimovic soffre la mancanza di una prima punta e poi ha il calendario sulla carta meno agevole. E poi vedo anche la Juve un po’ in difficoltà». R. Ventre (Il Mattino)