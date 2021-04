Napoli: meglio il “Bomber” o la “Cooperativa del Gol”?

Il Napoli? Un DNA offensivo. Con il 4-3-3. E con il 4-2-3-1. Per sfruttare il potenziale del reparto d’attacco. Poi, le tante indisponibilità, tutte concentrate nel settore d’attacco, hanno costretto Mister Gattuso a cambiare. A presentare un Napoli più prudente. Ed, a tratti, speculativo. Lontano dalla propria identità. Napoli ritrovato? Quando ha recuperato gli infortunati. E è tornato ad attaccare. Il Napoli è una delle poche squadre, a vantare 6 giocatori con almeno 5 gol segnati in questa stagione. Nei top-5 campionati europei. Insigne, Lozano, Politano, Mertens, Zielinski e Osimhen. Gli azzurri, ad oggi, hanno il secondo miglior attacco del campionato con l’Inter. A soli 2 gol in meno della (finora) primatista Atalanta. Sono primi per tiri, in Italia. E primi per gol da fuori area, in Europa. Tutto questo, senza il Bomber da 20 gol a campionato. Ma con una cooperativa del gol. Un aspetto positivo: il non dover fare affidamento sul rendimento di un solo giocatore.

Alessandro Cardito