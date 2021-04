Mertens, dopo Vojak c’è nel mirino Sallustro

Dries Mertens, soprannominato dai tifosi “Ciro”, con la splendida rete alla Lazio, ha raggiunto a 102 gol in campionato Vojak, ora ha nel mirino Sallustro, a due sole marcature. La svolta del belga in zona gol arrivò dopo l’addio di Higuain e il grave infortunio di Milik. Sarri pensò che il fiammingo aveva le caratteristiche del centravanti, o “falso nueve” e da quel momento 29 reti la prima stagione e 17 la seconda stagione. Con la maglia azzurra in tutto 135 reti, mentre in campionato 102, numeri spaventosi per un calciatore nato esterno d’attacco. Le prossime sfide saranno contro Torino e Cagliari, le sue “vittime” preferite, tra l’altro contro i granata autore dei gol più belli in carriera, pallonetto da dentro l’area che scavalcò Hart. Mertens è sempre più vicino ad altri miti e non si vuole fermare.

La Redazione