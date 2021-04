Gattuso lo ha insegnato: tutti sul pezzo, il futuro è un’ ipotesi

Gattuso resta sul pezzo, occhio e testa all’ obiettivo da raggiungere. «Il mio futuro adesso è irrilevante. Dobbiamo concentrarci sul finale di campionato, sulla partita di lunedì con il Torino, e per ottenere il massimo possibile. Il resto è veramente irrilevante, non deve preoccupare nessuno», ripete a quelli che gli sono vicini. A cominciare dalla squadra. L’incredibile sinergia che c’è tra il gruppo e il proprio tecnico ha colpito il patron azzurro che non può non notarla. Le voci di fine gennaio, la crisi legata agli infortuni in serie e il silenzio del presidente di quei giorni, avrebbero potuto smantellare il progetto e invece proprio quelle voci irritanti hanno compattato lo spogliatoio ancora di più. Ma la risposta di Gattuso al mancato rinnovo che era atteso proprio per fine gennaio è stata l’aver aumentato il proprio impegno. Come se nulla fosse. E questo Mertens, Insigne, Politano e soci lo hanno visto. Da qui, il patto d’acciaio che ha portato a questa striscia di 22 punti conquistati nella ultime nove gare e la corsa alla Champions che è sempre nel vivo.

Il Mattino