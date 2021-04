Francini: “Il clima incerto della panchina azzurra ha influito sui risultati”

Torino – Napoli? Mi aspetto una bella partita, entrambe le squadre stanno bene. Il Napoli, sicuramente più in forma dei granata, dopo la roboante vittoria con la Lazio è più motivato, chiaramente vorrà i tre punti che sono fondamentali per l’intensa lotta alla conquista di un posto in Champions. Il Toro ha ritrovato Sanabria, Zaza e Belotti e con l’arrivo di Mandragora e lo sprint giusto dato da Nicola è nettamente migliorato. Sicuramente partirà timoroso ma farà la sua partita anche perché la salvezza matematica ancora non l’ha raggiunta.

Panchina azzurra? Gattuso ha fatto delle ottime cose e penso che se avesse avuto gran parte della rosa a disposizione non stavamo qui a parlare del mancato rinnovo. Credo anche che se non ci fosse stato questo clima di incertezza per la sua panchina, l’intera squadra sarebbe stata più concentrata e non si sarebbero persi dei punti qua e là. Per l’eventuale cambio, non so chi sia la figura più adatta, sicuramente uno che sposi appieno il progetto Napoli. Tutto dipenderà dal traguardo Champions, se malauguratamente non dovessero raggiungerlo, non avranno gli introiti europei e il presidente De Laurentis di sicuro vorrà ridurre gli ingaggi.”