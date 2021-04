[Formazioni] Torino-Napoli, Sanabria sarà il partner di Belotti. Gattuso punterà su Lozano

Lunedì pomeriggio si giocherà la sfida valevole per la trentatreesima giornata, la gara tra il Torino e il Napoli, il classico testa-coda del campionato. Per il tecnico dei granata c’è il dubbio tra i pali, Milinkovic-Savic o il recuperato Sirigu dal Covid-19. Per il resto torneranno Ansaldi per la fascia sinistra e in attacco Ansaldi. In casa partenopea, oggi ritorno a Castel Volturno, probabilmente ancora out per infortunio Ospina, fuori per squalifica Manolas, mentre tornerà Demme a centrocampo. Lozano parte favorito per la fascia destra su Politano, mentre in attacco spazio ancora a Mertens.

