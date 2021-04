De Laurentiis è in sospeso tra Spalletti e Gattuso

Il futuro della guida tecnica tiene con il fiato sospeso l’ambiente Napoli e il sapere quale competizione giocare la prossima stagione, certamente sposterà gli equilibri. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, c’è Spalletti che avrebbe preso un discreto vantaggio per la prossima stagione, ma non è stata presa alcuna decisione. Il motivo? In caso di conquista della zona Champions, si potrebbe fare un nuovo tentativo per confermare Gattuso. Quest’ultima soluzione sembra improbabile, ma nella vita nulla è scontato. Prima il campo e poi il tecnico.

La Redazione