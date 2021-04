Calcio a 5, i complimenti al Napoli di De Magistris e De Luca: “Annata fantastica!”

Calcio a 5 – Doppi complimenti istituzionali per il Napoli promosso in serie A e trionfatore nella tre giorni di Porto San Giorgio con la conquista della Coppa Italia di A2. In settimana sono arrivati quelli del sindaco Luigi De Magistris con una storia instagram: “Complimenti alla FF Napoli di calcio a 5 che, dopo aver conquistato con largo anticipo la serie A, ha vinto domenica la coppa Italia di A2. Una annata assolutamente straordinaria durante la quale i ragazzi di mister Basile e del presidente Perugino hanno vinto tutte le partite disputate. Forza FF Napoli”. E nella consueta diretta del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo la frecciatina ad Agnelli e alla Super League si è rivolto al nostro club con queste parole: “Complimenti alla squadra del Napoli di calcio a 5 che ha vinto il campionato di serie A2 ed è stato promosso in serie A, un bel segno di speranza e di fiducia per il futuro”.

Area Comunicazione Napoli