A Torino, out Manolas per squalifica, Rrahmani si riprende il centro

Manolas, in netta ripresa nelle ultime gare, sarà squalificato contro il Torino, per cui al centro della difesa potrebbe esserci Rrahmani. L’ex Verona a veva giocato da titolare l’ultima volta con Koulibaly nel recupero della terza giornata di campionato contro la Juventus, mentre in precedenza i due hanno giocato insieme, dall’ inizio, altre due volte. Un totale di 321 minuti, durante i quali il Napoli ha subito 5 reti. Rrahmani in questo campionato in totale ha collezionato 11 presenze, 7 volte titolare. Dopo l’esordio da dimenticare a Udine si è riscattato nelle partite successive disputando una grande prova soprattutto al Maradona contro la Juve, match che giocò in coppia con Maksimovic, finora il migliore in assoluto disputato in maglia azzurro. Rrahmani fa parte dei punti fermi per il futuro, il club azzurro lo acquistò a gennaio 2020 dal Verona (14 milioni) poi restò con la squadra gialloblù fino al termine della stagione e ha cominciato l’avventura con il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. In totale, coppe comprese sono 15 le presenze finora in maglia azzurra: Gattuso lo ha impiegato da titolare nelle due sfide di Europa League contro il Granada e nelle due di coppa Italia con l’Empoli al Maradona e l’Atalanta in trasferta.

Il Mattino