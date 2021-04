Ventura, allenatore: “Insigne ora è leader a tutto tondo”

Giampiero Ventura, allenatore è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Napoli è partito con una rosa forte e all’inizio è partito bene. Infortuni, assenze per Covid e diatriba presidente allenatore hanno fatto il resto. Oggi il Napoli è competitivo perchè al completo. Ora Toro e Cagliari: partite che possono dare la svolta definitiva. Quella del Toro è una rosa importante. Ha ritrovato serenità e coesione con il nuovo allenatore. Ho parlato con Cairo: al presidente ho detto che il Toro si salverà. Per il Napoli lunedì sarà un match più difficile rispetto a quello col Cagliari. I numeri in fase realizzativa del Napoli non mi sorprendono. Insigne ora è leader a tutto tondo. Più che sorpresa provo rammarico per i punti buttati in certe fasi della stagione. Le prossime due sfide diranno molto sul cammino finale del Napoli. I gol della Lazio ieri arrivano quando la gara sembrava chiusa. Ci può stare anche perchè comunque di fronte avevi la Lazio che è una squadra che crea tanto offensivamente. Gattuso? Si sta meritando ampiamente la possibilità di restare e migliorare l’anno prossimo”