UFFICIALE – La Campania passerà da lunedì in zona gialla

Epidemia e restrizioni, la Campania, a sorpresa, agguanta la zona gialla: dopo una lunga analisi, un approfondimento certosino dei dati e un’attenta valutazione dell’attuale pressione ospedaliera, la cabina di regia riunitasi stamani a Roma (Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità), smentendo ancora una volta le previsioni della vigilia (ma in senso inverso rispetto a quanto accaduto a fine marzo quando fummo confinati per altre due settimane in lockdown) ratifica l’ingresso della Campania nel «gruppone» delle regioni del centro Nord che avanzano in massa in area gialla.

Fonte: ilmattino.it