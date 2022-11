TELELCLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Zielinski e Fabian? Stagione per entrambi in crescendo”

Nel corso della trasmissione “Club Italia All News”, condotto da Alberto Caccia e Adriano Pastore, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Zielinski? Il polacco questa stagione sta dimostrando di essere tornati ai suoi livelli. E’ chiaro che qualche errore nel corso della gara ci sta, ma il suo rendimento è positivo. Tra l’altro uno dei migliori assist-man del campionato. Su Fabian Ruiz invece dopo il Covid-19 sta giocando bene ed ha trovato la posizione, vicino alle punte, come il polacco. La sfida contro la Lazio tatticamente mi è piaciuta, corso un solo rischio con il palo di Correa, forte in avanti. Poi il calo di tensione, ma mai c’è stato il rischio di poterla pareggiare. La squadra ora ha da giocare sei finali, tutte insidiose, ma certamente ha i mezzi per poter ottenere il massimo. Il Torino? E’ una squadra che gioca a viso aperto, non si chiuderà e per questo che prevedo Lozano e Osimhen dal primo minuto. Su Politano una stagione ottima, meglio anche del Sassuolo”.

Factory della Comunicazione

La Redazione