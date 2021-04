Squadra compatta e con il tecnico: ADL ci starà ripensando?

A guardarli, nel ventre del Maradona, si ha la sensazione di una famiglia felice. Squadra, allenatore, società. Battere così la Lazio non era scontato. Arrivare a soli tre punti dal secondo posto, neppure. I volti non nascondo la soddisfazione. De Laurentiis ora è comunque in grande difficoltà e il tweet di ieri ne è la conferma, Certo, per capire se il giudizio di De Laurentiis è cambiato, bisogna aspettare. Intanto ha deciso che i costi del club vanno ridimensionati ed è quello che farà, a cominciare dal budget per l’allenatore. In questa stagione, Gattuso ha guadagnato 1,5 milioni. Il tetto di ingaggio dell’allenatore non dovrà superare i 2 milioni per la stagione 21/22. Per questo, nessuno commetta lo sbaglio di considerare al capolinea le chance di Gattuso, De Laurentiis ha abituato ai cambiamenti di idea, basti pensare al suo ripensare a Sarri, con il qule, sarebbe un eufemismo dire, non si era lasciato affatto bene.