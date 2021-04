Dopo mesi difficili per il settore giovanile, causa pandemia, tornerà in campo il Napoli Under 17 di mister Massimo Carnevale che andrà in scena sul campo del Frosinone. Ecco le date e gli orari della sfida degli azzurrini e della Primavera di Cascione.

Primavera 2 – Napoli-V. Entella domani ore 14,30

Under 17 – Frosinone-Napoli domenica ore 12,00