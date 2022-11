Renica: “Per la corsa Champions il Napoli deve fare la corsa su se stesso. Ecco cosa non mi è piaciuto contro la Lazio…”

L’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio CRC: “Ieri il Napoli non mi è piaciuto sui gol presi. Sono sicuro che Gattuso riuscirà ad aggiustare pure questo dopo tutto quello che ha aggiustato. Sono stati valorizzati tantissimi giocatori come Insigne e Koulibaly tra i tanti che hanno raggiunto una maturità pazzesca. Il Napoli deve fare la corsa su se stesso per la Champions, poi alla fine tireremo le somme.”

