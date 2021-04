Panchina vincente: Il Mattino vota due azzurri come top

Non sempre è così, ma stavolta i cambi di Gattuso hanno prodotto il loro effetto

sv RRAHMANI

Non ha sbandamenti, entra anche perché a Torino toccherà a lui visto che Manolas verrà squalificato: lui ha fatto un solo errore da quando gioca, ovvero quello di Udine. Poi sempre di buon livello le sue prestazioni. Qualche rischio lo corre, ma è attento, rapido e si vede bene che è anche in ottima condizione.

6,5 LOZANO

Anche lui scatenato: prende il posto di Politano e non ne fa sentire la mancanza. Si piazza a destra e si diverte ad andare a destra e sinistra: è bello davvero l’assist per Osimhen ma impressiona il fatto che nessuno si accorge nel cambio di uomini in campo: anche lui recuperato alla causa.

7 OSIMHEN

Che gol, ragazzi. Dalla serie: non fatelo fermare per circa tre mesi a causa del guaio al braccio e vediamo poi a che punto sarebbe adesso il nigeriano. Punta sempre la porta, come se l’annussasse. Poi capisce se deve spingere o frenare. Su di lui piazzano anche due uomini ma ne esce sempre a testa altissima.

6 ELMAS

Entra al posto di Zielinski e si piazza esattamente al suo posto, perché è lì che gli piace giocare, più o meno all’altezza degli altri attaccanti. Altro che alternativa a Bakayoko: non perde mai palla, come incontrista è prudente, non smarrisce mai il senso della sua essenza.

sv LOBOTKA

Si rivede dopo un bel po’. Lui sì che si è totalmente smarrito. Qualche secondo per respirare l’aria della partita ma corre, scatta, insegue e rincorre quando i calciatori in campo, però, non fanno altro che guardare il tempo perché la partita non ha più nulla da dire. Gruppo, spirito e qualità: anche lui ne è un emblema.