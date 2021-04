Mertens/Osimhen, un’arma in più: la staffetta che vince

Un’arma in più. La staffetta Mertens e Osimhen da alternare in partita. Stavolta ha cominciato Dries e ha finito Victor e tutti e due sono andati a segno, due reti bellissime. Il belga funziona a meraviglia nell’attacco dei piccoletti, quello con Politano a destra e Insigne a sinistra: automatismi perfetti, movimento a memoria con Zielinski a supporto da trequartista. E’ lui a regalare l’assist a Politano sulla rete del raddoppio degli azzurri. E poi si prende la scena con il gol personale, il numero 102 in serie che gli permette di raggiungere il primatista di tutti i tempi Vojak in questa speciale classifica e intanto allunga ancora nella classifica generale dei bomber del Napoli di tutti i tempi salendo a quota 135 reti. Per lui si tratta del gol numero 9 in campionato (dopo la rete il belga si è commosso): ora avrà a disposizione altre sei partite per migliorare il bottino stagionale. D eterminante anche Osimhen con la sua forza fisica, la sua capacità di andare in progressione a campo largo quando le squadre avversarie si allungano. Importantissimo è stato anche il suo gol, quello del 5-2 che ha definitivamente spento il sogno di rimonta della Lazio. Un grande colpo del nigeriano che ha battuto Reina con un destro fortissimo, esecuzione perfetta per il gesto tecnico e per la coordinazione con il pallone che si è infilato sul primo palo. Sesta rete in campionato, la quarta dopo il ritorno in campo: Victor sta ritrovando sempre più condizione dopo il lungo stop per l’infortunio alla spalla. Il colpo del mercato azzurro sta cominciando a lasciare il segno.

