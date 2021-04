La difesa azzurra – Il ritorno di Manolas, bene le fasce, meno Meret

Il Mattino analizza la prova della difesa e dei difensori azzurri nella gara di ieri sera contro la Lazio. Bene sulle fasce Hysaj e Di Lorenzo, un ineccepibile Manolas al centro, in coppia con un Koulibaly, “normale”. Unico neo, qualche sbavatura in Alex Meret. L’estremo azzurro pare aver perso un po’ di fiducia in se stesso…

5,5 MERET

Un paio di controlli non irreprensibili, qualche esitazione anche nelle uscite: nella prima frazione non è chiamato a particolari interventi, con il palo che lo grazia sulla conclusione di Correa. Bene su Immobile a inizio ripresa e non può nulla sul gol del 4-1. Ma sulla punizione di Milinkovic si dà poca spinta ed è in ritardo.

7 DI LORENZO

Ottimo primo tempo nelle due fasi, mette la museruola a Fares che viene piazzato sulla sinistra un po’ a sorpresa, si sovrappone con vigore e giusto timing a Politano e i suoi interventi a supporto della difesa sono provvidenziali. Non esita mai a dare una mano nella costruzione del gioco e non è mai in affanno.

7,5 MANOLAS

Ha il merito di trovarsi al punto giusto nel momento giusto, quello dove Milinkovic trova il pallone ed anche il suo viso per il rigore del vantaggio. Sulla sua zona giostra Immobile, si immola in modo determinante in un paio di circostanze, macchiando la sua gara con un giallo (da diffidato) evitabile.

6,5 KOULIBALY

Gara tosta, Immobile sguscia e dribbla, Correa è altrettanto guizzante. Qualche buona chiusura, anche un po’ di fortuna poi in altre circostanze è piuttosto pasticcione anche perché cerca sempre la giocata non anonima quando a volte fare la cosa semplice sarebbe l’ideale. In ogni caso onnipresente.

7 HYSAJ

Lazzari è cliente difficilissimo, i cavalli nel motore sono tutti dalla parte del laziale, ma salvo un paio di inevitabili duelli persi. Gara gagliarda. La percussione palla a piede sbilancia la difesa e porta al 3-0 ed è da esterno più che da terzino. Gioca sempre sulla fascia non sua, guai a dimenticarlo.