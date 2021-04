Insigne, capitano a tutto tondo: quantità, qualità e gol

17 reti in campionato per il capitano. Bella soddisfazione per Lorenzo Insigne, sempre più protagonista in campo. Dopo aver messo lo zampino nel gol del vantaggio contro l’Inter (poi decisivo il tocco di De Vrij), il capitano sblocca anche la gara con la Lazio. Fondamentale perchè mette subito gli azzurri nella posizione migliore per poter gestire e amministrare il vantaggio contro i biancocelesti. Nel secondo tempo, poi, ecco il sigillo del 3-0: il punto esclamativo sulla partita con il marchio di fabbrica, il tiro a giro. Un colpo da fuoriclasse, quello che oramai è diventato Lorenzo senza ombra di dubbio. Un giocatore che quest’ anno ha sempre risposto presente, mentre tutti gli attaccanti azzurri hanno vissuto momenti di alti e bassi tra infortuni e Covid, Lorenzo è stato sempre protagonista. E’ lui ad inventare l’apertura geniale per lanciare Mertens in campo aperto e dare avvio all’ azione del gol di Politano. Capitano a tutto tondo, come dimostrato negli ultimi due mesi di un Napoli in piena corsa per un posto in Champions Leauge. Lorenzo si è caricato la squadra sulle spalle e l’ha trascinata a suon di gol e prestazioni di qualità.

Il Mattino