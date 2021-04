Giuffredi, ag. Fifa: “Hysaj? Su di lui ci sono tre top italiane”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Di Lorenzo, ecco le sue parole: “Hysaj? È stato fondamentale per la vittoria del Napoli: quando ha recuperato quella palla su Lazzari senza fare fallo ha dato al Napoli la possibilità di vivere quell’episodio fondamentale per vincere la partita. Se Hysaj lascerà il Napoli, sarà il Napoli a rimetterci, anche se sul suo futuro, così come su quello di Gattuso non si può mai sapere. Mario Rui si è ripreso, non ha fatto le prestazioni degli anni passati. Il Napoli ha tre terzini di grandi affidabilità. Io se fossi in Gattuso non rimarrei, ma ragiono col cuore troppe volte. Forse, questo è stato un pezzo importante della vita professionale di Gattuso per rendersi conto che è un grande allenatore. Restare a Napoli significherebbe fare uno step per dimostrare di aver superato una grande tempesta, tenendo in mano la squadra e raggiungendo l’obiettivo. Se devi giocare ogni tre giorni e ogni ogni giorno hai dei positivi o degli infortunati a cui far fronte diventa impossibile allenare. Questo va detto sulla stagione di Gattuso. Se il Napoli va in Champions è un miracolo. Se non entra in Champions non ha fallito, è stata solo vittima del momento del Covid. Se il Napoli vince a Torino arriva secondo. Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per Hysaj, 2-3 in Italia, un paio all’estero. Le società Italiane sono di prima fascia, con una storia importante. Mario Rui rimane a Napoli, se il club dovesse dirci di andar via, troveremo una soluzione. Con Juric potrebbe arrivare anche Faraoni perché il tecnico potrebbe chiederlo. Juric mi fa impazzire come allenatore”.

La Redazione