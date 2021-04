Quest’oggi il Giudice Sportivo doveva decidere sugli squalificati per la prossima giornata di campionato. Confermato un turno di stop per Gosens e Ibanez per il rosso nel corso di Roma-Atalanta. Out per somma di cartellini Kostas Manolas che non ci sarà nella sfida Torino-Napoli.

Fonte: legaseriea.it