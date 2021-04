(Formazioni) Torino-Napoli, dubbio in porta per Nicola. Ritorna Demme a centrocampo

Lunedì allo stadio “Grande Torino”, fischio d’inizio ore 18,30, i granata, cercheranno i punti salvezza contro il Napoli in piena lotta per la Champions. Per i padroni di casa è guarito dal Covid-19 Sirigu e sarà in ballottaggio con Milinkovic-Savic, in leggero vantaggio. Per il resto rientrano Ansaldi e Sanabria, mentre a centrocampo spazio a Mandragora, tra i più in forma. In casa azzurra Rrahamani prenderà il posto dello squalificato Manolas, mentre rientrerà a centrocampo Demme. In attacco stavolta dovrebbe toccare a Lozano al posto di Politano.

Fonte: CdS