De Laurentiis tra casting allenatori e il nuovo tentativo per Gattuso

Per De Laurentiis non sarà una scelta semplice per la prossima stagione sulla questione allenatore, anche se ora il Napoli è pienamente in corsa per la zona Champions. Il presidente del club azzurro è diviso tra il casting dei vari tecnici, al nuovo tentativo per confermare Gattuso. Per quanto concerne i vari allenatori in lista i nomi sono ben 4: De Zerbi, Juric, Fonseca e Italiano. Quest’ultimo da sempre è un pallino di AdL perchè per certi versi gli ricorda il Sarri che era all’Empoli. Per quanto concerne Gennaro Gattuso, si farà un nuovo tentativo per la conferma, ma qui dovrebbe essere bravo il suo manager Jorge Mendes, nell’opera di mediazione tra le parti. Insomma potrebbe esserci un colpo di scena in un finale dove nulla è scontato.

La Redazione