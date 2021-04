De Laurentiis manda un segnale a Gattuso: «Un grande spettacolo, continuiamo così»

Proposta di De Laurentiis?

Pino Taormina scrive sulle pagine de Il Mattino:



Evocava la grande bellezza quando chiamò Gattuso al capezzale del Napoli. Non quella del film di Sorrentino, ma quella del calcio di Sarri. Ieri De Laurentiis si è tolto il cappello, ha fatto chapeau dinnanzi a Gattuso, davanti allo show del Napoli che strapazza la Lazio. «Un grande spettacolo, continuiamo così». Non ha atteso la notte per scrivere il suo pensiero: era allo stadio, ha salutato la squadra come fa sempre, si è fermato a dare il cinque a tutti, Ringhio compreso. E poi ecco il tweet. Il riconoscimento del lavoro del suo tecnico che poteva legare a sé fino al 2023 ma poi ha deciso di non farlo, di lasciarlo andare via a fine stagione. Sarà così? Questo messaggio è il segnale di una retromarcia nei confronti di Gattuso, del suo lavoro, dei suoi risultati? Certo, sarebbe davvero una inversione a U. Per carità, degna del patron azzurro ma è chiaro che qualunque cosa abbia in mente il numero uno del Napoli dovrà fare i conti con un tecnico che non perdona certi comportamenti avuti da De Laurentiis tra fine gennaio e febbraio. Se De Laurentiis dovesse ritornare a parlare di rinnovo, adesso si ritroverebbe il no di Gattuso.