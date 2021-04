Oltre al tema scottante della Superlega, il Comitato Uefa che si è riunito questa mattina, ha deciso in maniera definitiva le sedi per il prossimo Europeo di calcio. Bilbao lascia come previsto e al suo posto entra Siviglia. Non ci saranno partite a Dublino (gare spostate a San Pietroburgo ad eccezione dell’ottavo di finale che si giocherà a Londra). Monaco di Baviera rimane sede ospitante. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità

Fonte: SkySport.it