CALCIO FEMMINILE – Alessandro Spugna vicino alla panchina dell’A.s. Roma

Mentre l’A.s. Roma si prepara in vista della sfida contro la Juventus, return-match contro la Juventus, si pensa al futuro e nelle ultime ore sembrano esserci sviluppi per la panchina. Secondo tuttocalciofemminile.com Betty Bavagnoli sarà il nuovo Direttore Generale, mentre per la panchina è passato in vantaggio Alessandro Spugna, attuale tecnico dell’Empoli Ladies. Dopo la Coppa Italia ci saranno varie ufficializzazioni.

La Redazione