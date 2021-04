Attacco: tra top e super top Il Mattino vota i tre azzurri

Pagelle attacco – Forse fino al gol chi aveva disatteso un poco era stato il belga, il gol capolavoro gli fa aumentare di mezzo punto la valutazione

7,5 POLITANO

Il gol del raddoppio con la responsabilità di Reina, le diagonali difensive su Fares e sulle due punte della Lazio: splende per le sue corse su e giù, è in ogni posto del campo, generoso ma con una qualità da slalomista tipo Tomba. Difficile fermare le sue percussioni. È in forma smagliante.

8 INSIGNE

Fa ogni cosa in maniera super. La freddezza su rigore lo consacra tra i big: smista un quantitativo impressionanti di palloni da sinistra a destra, cerca e trova Marusic per creare la superiorità. Poi strepitoso il pallonetto con cui impietrisce il vecchio amico Reina. È a un passo dal record di gol in serie A realizzato con Sarri.

6,5 MERTENS

Non si vede tantissimo, ma poi fa partire un siluro da meraviglia. Durante la gara sbaglia diversi movimenti, la guardia che gli monta Acerbi è efficace, spesso Gattuso è costretto a richiamarlo ma è illuminante anche nel passaggio per Politano. Poi le lacrime in ricordo della nonna appena scomparsa.