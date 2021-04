Approfondimento A. Pisciotta – Napoli-Lazio: goal subiti si potevano evitare

Approfondimento sul Napoli, contro la Lazio per la 32a giornata di campionato di Serie A, partita giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Primo Goal subito (4-1) – Immobile al 70′:

Per non forzare la giocata in verticale, Zielinski prova a ritornare per far rifiatare la squadra perdendo palla (figura 1). Poteva cercare un uno-due, oppure giocare in ampiezza per Insigne a sinistra o per Di Lorenzo a destra che stava salendo. Ha scelto di girarsi e ripartire ma in un contrasto ha perso palla e la difesa è stata presa in controtempo (figura 2), infatti Di Lorenzo è più avanti rispetto alla linea di difesa.

Secondo Goal subito (4-2) – Milinkovic-Savic al 74′:

Un calcio di punizione di Milinkovic-Savic tirato molto bene, a superare la barriera, dove Meret è ben posizionato sulla partenza del tiro, e non fa il passo dietro la barriera (figura 3). Come molti portieri stanno facendo in quest’ultimo periodo. Il portiere azzurro ci era anche arrivato (figura 4), aveva fatto tutto bene, peccato per quella mano che se fosse stata qualche centimetro più su, sarebbe riuscito ad evitare il goal.

Conclusioni:

I goal subiti hanno una gran rilevanza ai fini della classifica basti prendere le classifiche degli ultimi 5 anni, dove indica così per quanto riguarda il Napoli:

15/16 – 32 goal subiti su 38 partite – 2° posto finale;

– 32 goal subiti su 38 partite – 2° posto finale; 16/17 – 39 goal subiti su 38 partite – 3° posto finale;

– 39 goal subiti su 38 partite – 3° posto finale; 17/18 – 29 goal subiti su 38 partite – 2° posto finale;

– 29 goal subiti su 38 partite – 2° posto finale; 18/19 – 36 goal subiti su 38 partite – 2° posto finale;

– 36 goal subiti su 38 partite – 2° posto finale; 19/20 – 50 goal subiti su 38 partite – 7° posto finale;

Questo dato deve far riflettere per il prosieguo del campionato e per il futuro. Le ultime 6 partite di campionato contro Torino, CAGLIARI, Spezia, UDINESE, Fiorentina e VERONA (in maiuscolo le partite in casa), devono essere disputate ai massimi livelli per raggiungere l’obiettivo prefissato quello di partecipare alla Champions League.

