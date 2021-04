Approfondimento A. Pisciotta – Napoli-Lazio: azzurri bravi a verticalizzare

Approfondimento sul Napoli, contro la Lazio per la 32/a giornata di campionato di Serie A, partita giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Primo Goal – (1-0) – Insigne (R) al 7′:

Vantaggio del Napoli per un fallo netto su Manolas (figura 1) e calcio di rigore concesso solo con decisione VAR. Il capitano Insigne trasforma il rigore e porta in vantaggio gli azzurri (figura 2), ma vediamo dallo zoom dell’immagine la postura. Si nota che il piede d’appoggio indica il centro della porta; così come il collo del piede che sta tirando è indirizzato per non aprire il piede.

Secondo Goal – (2-0) – Politano al 12′:

Secondo goal che arriva con 3 passaggi; il primo (figura 3), passaggio chiave di Hysaj che cerca Insigne, possiamo notare in figura dov’è posizionato Politano alla partenza dell’azione. Il capitano azzurro mette palla a terra e verticalizza subito per la profondità creata da Mertens. L’azzurro mette a terra, e allarga il gioco per l’accorrente Politano che punta l’avversario rientra sul suo piede e scarica un sinistro sul primo palo che coglie di sorpresa Reina. Comprendendo il primo passaggio in quest’azione ci sono 3 passaggi e 13 tocchi con il pallone degli azzurri, questo ci fa capire la voglia di chiudere subito la partita.

Terzo Goal – (3-0) – Insigne al 53′:

Sembra simile al goal precedente, 3 passaggi e si va al goal; da una buona azione della Lazio e dalla parata di Meret, la palla finisce ad Hysaj che rilancia (figura 6) svirgolando, per Insigne. Il capitano porta palla ed intanto il terzino azzurro si sovrappone con un’allungo che parte dall’area piccola fino all’area grande avversaria per ben 90 metri circa. Viene premiato dal capitano (figura 7) che gli da palla, ma il terzino arrivato al limite dell’area si appoggia di nuovo ad Insigne (figura 8) che con un buono stop si libera dell’avversario, alza la testa e tira sul palo lontano dove Reina non può arrivarci.

Quarto Goal – (4-0) – Mertens al 65′:

Dalla rimessa laterale di Di Lorenzo, Zielinski decide di mettersi in proprio invece di scaricare la palla al terzino (figura 9). Nel frattempo giratosi su se stesso alza la testa e vede Mertens libero da marcature fuori area, dove nelle ultime partite abbiamo visto bazzicare il capitano Insigne. Che di prima trova un grande goal (figura 10), portando il Napoli con 4 reti di vantaggio. Azione che ancora una volta delinea come in 3 passaggi compresa la rimessa laterale, si và al goal.

Quinto Goal – (5-2) – Osimhen al 80′:

Da una palla recuperata a centrocampo, Ruiz verticalizza subito per Lozano (figura 11), innescando un 3 contro 2 contro i difensori laziali. Lozano con due tocchi stop e passaggio (figura 12), lancia Osimhen che porta a 5 le reti del Napoli, mettendo il sigillo finale sulla partita. Ancora una volta con 3 passaggi il Napoli segna.

Conclusioni:

In questo approfondimento diamo i meriti alla squadra che è scesa in campo dai primi minuti per vincere questa partita, ma meriti anche a mister Gattuso che ha preparato bene l’incontro. Le verticalizzazioni del Napoli, gli inserimenti e le chiusure di Hysaj hanno fatto la differenza. Con questa prova il Napoli e mister Gattuso hanno detto chiaramente di volerci credere al quarto posto, e forse anche qualcosa di più. Con la squadra al completo questo Napoli fa davvero divertire sia nel gioco, con la famosa costruzione dal basso, sia con le verticalizzazioni. Serve non rilassarsi adesso in queste ultime 6 giornate, e fare più punti possibili. Inoltre con questi 5 goal salta subito all’occhio un dato importante, gli azzurri insieme all’Inter sono la squadra che ha segnato di più in questo campionato.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

® Vietata la riproduzione senza la citazione della fonte