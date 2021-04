Zielinski, la crescita anno dopo anno: ormai è inamovibile

Un punto fermo. in tutti i sensi, sia per la gara di questa sera, che per il futuro, sarà Zielinski. Uno dei pezzi pregiati tra gli azzurri, cresciuto sempre più anno dopo anno, in questa stagione ha raggiunto il top del rendimento. Potrà essere l’uomo determinante in questa volata finale Champions League. Piotr in campionato ha messo insieme 29 presenze, praticamente ha giocato sempre saltando solo due partite, quella con l’Atalanta al Maradona per la positività al Covid-19 e la successiva con il Benevento in trasferta. Un apporto importante il suo, al quinto anno a Napoli, potrà arrivare per la prima volta in doppia cifra: tra campionato e coppe è a quota 8 ed è per lui già un record in maglia azzurra. Punto fermo anche per la nazionale polacca, farà parte della squadra che prenderà parte agli Europei e sarà impegnata nel girone con Spagna, Slovacchia e Svezia. Se ne parlerà a giugno, ora la concentrazione è tutta sul campionato del Napoli, un mese da vivere tutto di un fiato nella lotta per un posto alla prossima Champions: lo spareggio contro la Lazio sarà la prima sfida in cui Zielinski potrà lasciare il segno nel duello a distanza con Milinkovic Savic.

Il Mattino