Lunedì sera alle ore 18,30 allo stadio “Grande Torino”, i granata affronteranno il Napoli per la trentatreesima giornata di campionato. Per il tecnico Davide Nicola arrivano buone notizie. Salvatore Sirigu è guarito dal Covid-19 e nelle prossime ore farà le visite d’idoneità per poi poter tornare ad allenarsi in gruppo.

La Redazione