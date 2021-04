SKY – Farris: “Il Napoli ha messo a segno gol notevoli; noi abbiamo difeso male”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, positivo al Covid, non ha potuto seguire i suoi in panchina. Lo ha fatto il suo vice, Farris. Ed è lui che, a fine gara, si presenta dinanzi ai microfoni Sky: ” uesta sconfitta non compromette il nostro cammino, abbiamo già alla prossima una sfida importante con il Milan. Sul rigore non posso dire molto, dal campo non si vede molto. Certo che la prima partita è durata cinque minuti, fino al rigore, appunto. Poi, sull’azione successiva c’era un rigore con espulsione a nostro favore. Alcune situazioni bisogna valutarle bene, sono importanti. Il Napoli ha giocato benissimo, con gol di pregevole fattura, tipo quello di Insigne. Loro hanno messo insieme bravura e concretezza, noi abbiamo difeso male, loro feroci e determinati, noi entrati diverse volte in area, ma senza essere sempre incisivi. Nonostante tutto, nonostante lo svantaggio per 4-0 abbiamo reagito, il carattere non è mai mancato a questa squadra”