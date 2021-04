SKY – Cataldi: “Non si può perdere 5-2 uno scontro diretto!”

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, a fine partita, interviene ai microfoni Sky: “Non si può perdere 5-2 uno scontro diretto così importante! Rabbia e delusione, ma dobbiamo subito pensare alla prossima con il Milan. Sono dubbioso in merito al rigore, ma a prescindere da questo, siamo una grande squadra, non possiamo e non dobbiamo farci abbattere da determinati episodi, soprattutto ad inizio gara. Non dovevamo prendere il 2-o. Comunque, testa al Milan, gara da vincere, 3 punti importanti per fare la corsa su noi stessi”