SERIE A – Napoli-Lazio 5-2, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il pari contro l’Inter, cercava un successo per recuperare punti su Milan e Atalanta, avversario la Lazio. Gli azzurri passano con Insigne su rigore, concesso dal VAR per il fallo di Milinkovic-Savic su Manolas. Il match è in discesa perchè arriva il 2-0 con Politano che sfrutta l’assist di Mertens. Gli ospiti sono anche sfortunati, palo colpito da Correa. Nella ripresa salva Meret su Milinkovic-Savic e poi contropiede dove nasce la terza rete. Assist di Hysaj e rete spettacolare di Insigne con un lob supera Reina. La gara per i partenopei va sul velluto, 4-0, rete di Mertens favolosa e pianto per la morte della nonna paterna. La Lazio però ha carattere e segna le due reti. Prima con Immobile, tiro a giro e poi Milinkovic-Savic su punizione. Il Napoli però ha gli assist nella manica con Lozano che serve Osimhen ed è 5-2. Azzurri vittoriosi ed è piana bagarre zona Champions. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Mezzo voto in meno per il giallo dove nasce la punizione della Lazio del 4-2, ma per il resto partita da incorniciare del terzino destro. Corre a destra e a sinistra come un forsennato e difende con ottime diagonali difensive. Sempre più in ascesa.

Manolas 6,5 – Inizio di gara da incorniciare per il difensore greco che si procura il rigore. Poi ottime diagonali su Immobile e Correa. Anche nella ripresa tiene alta la concentrazione. Peccato per il giallo che gli farà saltare la sfida contro il Torino.

Hysaj 7 – Il laterale mancino albanese, conferma di essere in un ottimo momento. Rischia il rosso, poi il VAR assegna il calcio di rigore al Napoli. Ma poi davvero devastante in fase di spinta e regala l’assist per il gioiello di Insigne. Andrà via ma sta chiudendo in crescendo.

Bakayoko 7 – Il mediano ex Milan, Chelsea e Monaco, veniva da un periodo dove le prestazioni non erano eccellenti, ma stasera è stato impeccabile. Ha vinto tutti i duelli ed è rimasto concentrato fino alla fine della gara.

Fabian Ruiz 6,5 – Lo spagnolo aveva iniziato con un paio di indecisioni, ma poi sale in cattedra e non sbaglia mai un’intervento. Nella ripresa è un leone e regge fino alla fine.

Politano 7 – L’ex di Inter e Sassuolo è in un momento di forma strepitoso. Stasera gol del 2-0 e poi perfetto in fase difensiva dove da una mano a Manolas e Koulibaly. Regge fino al momento del cambio.

Zielinski 7 – Il centrocampista polacco è in un momento della stagione strepitosa. “Ricama” in mezzo al campo e non sbaglia nulla. Splendida la giocata dove regala la palla a Mertens.

Insigne 7,5 – Il capitano è arrivato a quota 17, ma come sempre è uno spettacolo per gli occhi. Freddo dal dischetto, poi da una mano in difesa. Nella ripresa segna un gol meraviglioso, un lob che batte Reina. Solo una piccola sbavatura ma si era sul 5-2.

Mertens 6,5 – Il belga inizia il match con l’assist per la rete di Politano. Poi sembra non essere al top, anche se cerca sempre la giocata. Meglio ad inizio ripresa, poi segna una rete fantastica del 4-0. Lacrime per la morte della nonna patera.

Lozano 6,5 – Il messicano, dopo lo stop per la squalifica, entra in campo e sembra davvero in grande spolvero. Assist per Osimhen e gol, poi cross per Elmas che sfiora la rete. Stagione da incorniciare del “Chucky”.

Osimhen 6,5 – Il nigeriano, dopo la gara non brillante contro l’Inter, stasera parte dalla panchina e sembra essere ispirato. Splendida la rete dove chiude la partita ed è 5-2. Sei reti ed ha ampi margini di margine di crescita.

A cura di Alessandro Sacco