Serie A 32°giornata, Roma – Atalanta :Crisante risponde a Malinovsky!

Serie A 32°giornata, Roma – Atalanta:

Avvio di gara che vede gli ospiti subito pericolosi con Malinovsky che ci prova dalla distanza, ma Pau Lopez attento para. I giallorossi si fanno avanti con Dzeko ma il suo tiro va largo. I bergamaschi però sembrano più vicini al gol. Ilicic si libera ed impegna Lopez. Nulla può poco dopo il numero uno su Malinovsky che servito da Gosens, manda la palla all ‘incrocio per la rete del vantaggio. Sempre gli uomini di Gasperini pericolosi, prima con un tiro centrale di Zapata e dopo con Freuler, la cui conclusione costringe Pau Lopez ad un ottimo intervento con palla in angolo. Nella ripresa la musica non cambia, con gli ospiti sempre pericolosi. Stavolta è Romero che calcia da dentro l’area ma tiro largo . Gli uomini di Fonseca rispondono con un calcio di punizione di Veretout, ma va alto sopra la traversa. Poco dopo è Mikitarhian che si libera, ma calcia troppo forte alto . Gli ospiti con Muriel provano a chiudere il match, grande scatto e tiro forte ma conclusione poco precisa. La Roma non demorde e trova il pari con Crsitante che calcia forte e basso dalla distanza non lasciando chance a Gollini. Poco dopo Dzeko è servito in aerea, ma il suo tiro è mandato in angolo da un grande intervento del numero uno nerazzurro. Ancora il bosniaco pericoloso con un colpo di testa, che va alto sopra la traversa. Sempre giallorossi insidiosi, stavolta con Carles Perez il cui tiro è respinto da Gollini prima e dal difensore dopo che spazza. Ultima occasione del match è in favore dell’Atalanta con un calcio di punizione che Muriel calcia sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar (76′ Carles Perez), Veretout, Calafiori (46′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan (85′ Borja Mayoral); Dzeko. All. Fonseca



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi (59′ Pasalic); Ilicic (59′ Muriel), Zapata (73′ Toloi). All. Gasperini

Ammoniti: Calafiori, Villar, Ibanez

Espulsi: Gosens al 69′ per doppia ammonizione, Ibanez 94′ per doppia amministrazione.