Resta sempre in pole Spalletti per il dopo-Gattuso

Il Napoli resta sempre in silenzio stampa, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha già deciso il futuro di Gattuso, ovvero sarà addio. Dalla sconfitta di Verona in poi il destino del tecnico di Corigliano Calabro è già deciso, ma per la panchina azzurra ancora non è stata fatta la scelta. Negli ultimi giorni sembra in ascesa il nome di Luciano Spalletti, come conferma il Corriere della Sera. L’allenatore di Certaldo avrà il contratto in scadenza a Giugno con l’Inter e quindi potrebbe essere più semplice portarlo al Napoli, visto che in passato l’esito non è andato per il meglio.

La Redazione