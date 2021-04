Premier League – M.City mani sul titolo, Chelsea pari, Leicester e Spurs ok

Tempo di posticipi e di recuperi in Premier League. Il Manchester City vince 2-1 in rimonta in casa dell’Aston Villa, ritorna a +11 punti sullo United e mette le mani sul titolo a 6 giornate dalla fine. Show del Leicester, che dopo due sconfitte di fila stende 3-0 il West Bromwich e consolida il terzo posto. Le Foxes allungano a +5 punti sulle inseguitrici. Rallenta il Chelsea, che pareggia 0-0 con il Brighton e aggancia il West Ham al quarto posto. Successo al cardiopalma infine del Tottenham, che batte 2-1 il Southampton con un rigore nel finale alla prima di Mason in panchina e va a -2 punti dalla zona Champions League