Per Reina un ritorno a Napoli in campo, in futuro, però…

Stasera, Pepe Reina, tornerà a Napoli da avversario. Probabilmente in una di quelle che, visti i rapporti con la città ed i tifosi azzurri, per il portiere spagnolo non potrà mai essere una partita come le altre. In più, lanciata dal Corriere dello Sport, vi è un’ ulteriore indiscrezione. In un futuro (prossimo o lontano che dir si voglia) il ritorno di Reina a Napoli potrebbe essere da dirigente. Un ruolo dirigenziale alll’ interno del club partenopeo, una volta che il portiere della Lazio darà l’addio al calcio giocato.