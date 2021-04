P. Pacchioni, giornalista: “Bisogna stare sempre in partita, la Lazio non muore mai”

A Radio Marte è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista: “La prima cosa che deve fare il Napoli è cercare di vincere la sua partita e non sarà semplice. Vincendo però non solo avvicinerebbe il Milan ma metterebbe pressione alle altre e taglierebbero fuori la Lazio. Il Milan sta vivendo un 2021 difficile. Nel 2020 è andata più forte delle sue possibilità, si è parlato anche di Scudetto anche se era probabilmente eccessivo. Il 2021 oggettivamente è stato un anno difficile, il Milan ha capito che Ibrahimovic è una risorsa importante ma non per un’intera stagione. Da qui alla fine peraltro il calendario è più difficile e spesso la squadra ha inciampato contro le piccole, facendo invece bene contro avversarie di grande prestigio. Il Sassuolo e lo Spezia ieri hanno raccontato subito che nel calcio non si vince con il blasone e che Davide può battere Golia.

La Lazio è pericolosa perché è in forma, si è ritrovata ancora nel pieno della competizione. Peraltro ha raccolto più di quanto meritasse perché non molla mai. Questa sera il Napoli dovrà fare molta attenzione e far emergere la sua superiorità. Bisognerà stare sempre in partita però perché la Lazio è il classico avversario che non muore mai”

Fonte: Radio Marte