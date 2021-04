Mertens al centro dell’ attacco, in scena il Ciro vs Ciro

Dopo un paio di partite da subentrante, torna Dries Mertens al centro dell’attacco. Il bomber azzurro di tutti i tempi insegue un altro record, quello dei gol in serie A, con 101 reti è una sola lunghezza di distacco da Vojak che con 102 gol è il primatista di tutti i tempi. Mertens che sarà impegnato nel confronto a distanza con Immobile, il bomber della Lazio con 16 reti in campionato, l’attaccante di Torre Annunziata che andò a segno nel match di andata. Quella contro Ciro è anche una sfida speciale per Insigne, i due sono grandi amici dai tempi del Pescara di Zeman e sono compagni di squadra nell’Italia di Mancini. Lorenzo sta vivendo una grande stagione, con 15 reti è il bomber del Napoli e in più ha anche firmato cinque assist. L’attacco dei piccoletti verrà completato da Politano, favorito nel ballottaggio con Lozano che torna dopo il turno di squalifica scontato contro l’Inter da esterno destro e che va verso la riconferma dopo la buona prova contro l’Inter (vicinissimo al gol contro i nerazzurri, una traversa piena colpita nel finale dopo un ottimo spunto). Trequartista Zielinski che giocherà tra le linee e si abbasserà a centrocampo nella fase di copertura.

Il Mattino