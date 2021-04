Meret cerca la continuità e vuole dimostrare di essere un vincente

Questa mattina sarà stilata la lista per il match contro la Lazio, ma difficilmente farà parte dei convocati David Ospina che ha svolto terapie e palestra i questi giorni. Stasera contro i biancocelesti giocherà Alex Meret, in cerca di continuità, mai colpevoli sui gol, ma non sempre sicuro negli altri fondamentali. Questo finale di stagione per l’estremo difensore friulano è l’occasione anche di dimostrare di essere un vincente, mostrare tutto tra i pali. Per il futuro il tutto è legato anche alle prossime mosse del club, se puntare definitivamente sull’ex di Udinese e Spal, considerandolo un’intoccabile, oppure andare altrove. Le ultime partite sicuramente saranno la cartina di tornasole per la continuità e per decidere il suo futuro.

La Redazione