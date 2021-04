Gattuso-Elmas, stamattina si conoscerà il destino del macedone

Nel corso dell’allenamento di martedì, c’era stato un battibecco, ma senza cacciata dal Centro di Castel Volturno, tra Gattuso e Elif Elmas. Non è la prima volta che tra un calciatore del Napoli e il tecnico degli azzurri c’è un episodio simile. In passato era successo con Allan, Lozano e Mario Rui, in tutti e tre i casi nessuna convocazione. Questa mattina si deciderà se il macedone sarà nella lista per il match di questa sera contro la Lazio, oppure no.

La Redazione