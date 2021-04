[Formazioni] Napoli-Lazio, Hysaj avanti per la fascia sinistra. Dubbio Luis Alberto per gli ospiti

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà il match valido per la trentaduesima giornata, tra il Napoli e la Lazio. Per gli azzurri, stamattina uscirà la lista dei convocati, out per infortunio Ospina e Ghoulam, oltre che lo squalificato Demme. Sulla formazione Hysaj sembra essere in vantaggio su Mario Rui per la fascia sinistra. In attacco Politano e Mertens avrebbero vinto il ballottaggio su Lozano e Osimhen. A centrocampo Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz. Per i biancocelesti c’è il dubbio Luis Alberto, pronto Andreas Pereira. Anche Leiva non è al top ma dovrebbe giocare a centrocampo. In attacco spazio a Immobile e Correa.

La Redazione