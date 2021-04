DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Lazio, Sky mette in dubbio Luis Alberto

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Di Bello; Ass1: Alassio; Ass2: Tegoni; IV: Abisso; VAR: Irrati; AVAR: Bindoni

17,45 – In vista della sfida dello stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli e la Lazio. In casa azzurra Politano avrebbe vinto il ballottaggio su Lozano. Mertens per Osimhen. Per i biancocelesti invece è in forte dubbio Luis Alberto, ancora non al top. Al suo posto Andres Pereira.

Allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà Napoli-Lazio e il clima nel corso della partita sarà di pioggia debole.

Questa sera alle ore 20,45, presso lo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà la sfida tra il Napoli e la Lazio, valevole per la trentaduesima giornata di campionato. All’andata successo dei biancocelesti per 2-0 con le reti di Immobile e Luis Alberto. In casa azzurra out Ospina per infortunio, mentre torna dalla squalifica Lozano, mentre assente per somma di cartellini Demme. Per gli ospiti invece l’occasione per tenere viva la fiammella della zona Champions. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

