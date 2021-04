Colombo, giornalista: “Agnelli si è messo contro ECA, UEFA e la Serie A”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ecco le sue parole: “Una causa contro Agnelli? Possibile che la Roma ed il Genoa facciano causa ad Agnelli per la questione di aver fatto fuggire i fondi. L’iniezione di liquidità dei fondi sarebbe stata ossigeno puro ed una svolta in termini di modernità, comportando anche un cambio della governance nella Lega e quindi un clima meno rissoso. Andrea Agnelli era il capo delegazione per conto dei presidenti per trattare con i fondi e questo lo mette in una posizione imbarazzante perché da un lato trattava con i fondi e dall’altro giocava su un altro tavolo. Sono in tanti a porre l’attenzione sulla cronologia degli eventi, con il mutamento dell’orientamento di Agnelli dopo il gennaio, giorno della visita di Florentino Perez a Torino. Il 4 febbraio la fumata bianca sembrava scontata ed invece cambiò l’orientamento. Andrea Agnelli è riuscito nell’epica impresa di mettersi contro l’Eca, Ceferin e buona parte dei presidenti della Lega di Serie A. La Juventus ne esce con le ossa rotte, un eventuale sostituto ci sarebbe già ed è Alessandro Nasi“.